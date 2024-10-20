iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Челси высказался о своих шансах выиграть Золотой Мяч

Коул Палмер верит, что когда-нибудь сможет это сделать.
Сегодня, 19:33

Лидер лондонского Челси Коул Палмер высказался о своем включении в тридцатку претендентов на Золотой Мяч-2024.

По словам английского полузащитника, для него честь заслужить такое признание на раннем этапе карьеры.

«Включение в список претендентов на Золотой мяч - это был сюрприз для меня, что я получил такое признание на таком раннем этапе своей карьеры».

Также 22-летний Палмер уверен в том, что если он будет играть на том же уровне, что и сейчас, то выиграть самую престижную индивидуальную награду в будущем ему по силам.

«Это большая честь. Выиграть его было бы замечательно. Верю, что при системной тяжелой работе я могу достичь этого», - заявил Коул в интервью The Telegraph.

Напомним, ранее сообщалось, что рулевой Челси выразил доверие конкуренту Мудрика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Саудовские клубы нацелились на еще одну звезду Ман Сити Саудовские клубы нацелились на еще одну звезду Ман Сити
Свободные агенты и контракты НБА: команды занялись отчислением игроков и двусторонними сделками Свободные агенты и контракты НБА: команды занялись отчислением игроков и двусторонними сделками
Сокол завершил выступления в Континентальном кубке, проиграв и третий матч Сокол завершил выступления в Континентальном кубке, проиграв и третий матч
Ливерпуль в напряженном матче одолел Челси без Мудрика Ливерпуль в напряженном матче одолел Челси без Мудрика
Помочь журналистам

Видео

Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя
Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа21:33
Саудовские клубы нацелились на еще одну звезду Ман Сити
НБА21:21
Свободные агенты и контракты НБА: команды занялись отчислением игроков и двусторонними сделками
Европа и мир21:05
Сокол завершил выступления в Континентальном кубке, проиграв и третий матч
Европа20:51
Ливерпуль в напряженном матче одолел Челси без Мудрика
НБА20:29
Самый маленький действующий игрок НБА получил контракт от Мемфиса
Украина20:00
УПЛ: ЛНЗ победил Ингулец, Черноморец упустил победу над Вересом, Заря проиграла Кривбассу
Европа19:59
Ювентус готов продать своего лидера по привлекательной цене
Украина19:56
Гол Сосы принес Кривбассу минимальную победу над Зарей
Европа19:33
Лидер Челси высказался о своих шансах выиграть Золотой Мяч
Формула 119:31
Расселл начнет Гран-при США с пит-лейна из-за аварии в квалификации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK