Лидер Челси высказался о своих шансах выиграть Золотой Мяч

Лидер лондонского Челси Коул Палмер высказался о своем включении в тридцатку претендентов на Золотой Мяч-2024.

По словам английского полузащитника, для него честь заслужить такое признание на раннем этапе карьеры.

«Включение в список претендентов на Золотой мяч - это был сюрприз для меня, что я получил такое признание на таком раннем этапе своей карьеры».

Также 22-летний Палмер уверен в том, что если он будет играть на том же уровне, что и сейчас, то выиграть самую престижную индивидуальную награду в будущем ему по силам.

«Это большая честь. Выиграть его было бы замечательно. Верю, что при системной тяжелой работе я могу достичь этого», - заявил Коул в интервью The Telegraph.

Напомним, ранее сообщалось, что рулевой Челси выразил доверие конкуренту Мудрика.

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