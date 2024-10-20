Топ-клубы АПЛ заинтересованы в одноклубнике Забарного

Милош Керкез может пойти на повышение.

Защитник Борнмута Милош Керкез может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Football Insider, Керкез попал в сферу интересов сразу ряда топ-клубов АПЛ. Речь идет о Ливерпуле, Манчестер Юнайтед и Арсенале.

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О деталях потенциальной сделки пока неизвестно, поскольку, интерес к Милошу находится на ранней стадии.

В текущем сезоне венгерский левый защитник провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает 20-летнего оборонца в 20 млн евро.

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