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Топ-клубы АПЛ заинтересованы в одноклубнике Забарного

Милош Керкез может пойти на повышение.
Вчера, 22:36
Милош Керкез / Getty Images
Милош Керкез / Getty Images

Защитник Борнмута Милош Керкез может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Football Insider, Керкез попал в сферу интересов сразу ряда топ-клубов АПЛ. Речь идет о Ливерпуле, Манчестер Юнайтед и Арсенале.

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О деталях потенциальной сделки пока неизвестно, поскольку, интерес к Милошу находится на ранней стадии.

В текущем сезоне венгерский левый защитник провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает 20-летнего оборонца в 20 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Милош Керкез

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