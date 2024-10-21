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Хавбек Манчестер Юнайтед покинет клуб в статусе свободного агента

Стороны не ведут переговоры о продлении сотрудничества.
Сегодня, 15:35
Кристиан Эриксен / Getty Images
Кристиан Эриксен / Getty Images

Нынешний сезон рсикует стать последним для Кристиана Эриксена в Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Фабрицио Романо, несмотря на то, что контракт 32-летнего датчанина с манкунианцами завершится следующим летом, стороны до сих пор не начали переговоры о его продлении.

По информации источника, это свидетельствует о том, что по окончанию сезона-2024/25 Эриксен покинет Олд Траффорд в статусе свободного агента.

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Кристиан Эриксен присоединился к Манчестер Юнайтед летом 2022 года как раз-таки в статусе свободного агента, до этого отыграв полсезона в Брентфорде.

С того момента полузащитник провел в составе "красных дьяволов" 81 матч, в которых он записал на свой счет 6 голов и 16 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Кристиан Эриксен

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