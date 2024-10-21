"Мы очень довольны им": Анчелотти высказался о спаде результативности Беллингема

Джуд уже не настолько крут, как был в начале прошлого сезона.

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал падение результативности Джуда Беллингема по сравнению с прошлым сезоном.

По словам итальянца, лидер «сливочных» хотел бы делать больше результативных действий, но сам специалист и так доволен своим подопечным.

"Очевидно, что Джуд хотел бы забивать больше, но мы им очень довольны.

Он делает для нас гораздо больше, чем просто забивает голы, его общий вклад гораздо важнее голов. Он очень важный для нас игрок", - заявил Карло на пресс-конференции перед игрой с Боруссией Дортмунд.

Отметим, что в СМИ ранее появилась информация, что Реал планирует вернуться к схеме 4-4-2, которую они использовали в прошлом сезоне и вернуть Джуда на ту позицию, на которой он играл раньше.

В этом сезоне Беллингем отдал лишь 2 ассиста за 9 матчей. Для сравнения, в прошлой кампании за такое же количество стартовых матчей английский полузащитник сделал 2 ассиста и забил 4 гола.

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