Вид на ночной Париж: звезда итальянского футбола сделал шикарное предложение своей возлюбленной
Джанлуиджи Доннарумма недавно стал отцом, а теперь и женихом.
Вратарь сборной Италии и ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма сделал предложение своей возлюбленной – Алессии Элефанте.
Девушка ответила согласием на предложение руки и сердца.
Пара опубликовала видео в Instagram, показав, как Джанлуиджи подготовил романтический сюрприз: комната с видом на ночной Париж, свечи, воздушные шары и лепестки роз.
Отметим, что недавно девушка родила футболисту сына.
Ранее сообщалось, что молодой футболист Динамо сделал предложение своей возлюбленной.
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