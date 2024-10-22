Вид на ночной Париж: звезда итальянского футбола сделал шикарное предложение своей возлюбленной

Джанлуиджи Доннарумма недавно стал отцом, а теперь и женихом.

Джанлуиджи Доннарумма со своей невестой / Instagram

Вратарь сборной Италии и ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма сделал предложение своей возлюбленной – Алессии Элефанте.

Девушка ответила согласием на предложение руки и сердца.

Пара опубликовала видео в Instagram, показав, как Джанлуиджи подготовил романтический сюрприз: комната с видом на ночной Париж, свечи, воздушные шары и лепестки роз.

Отметим, что недавно девушка родила футболисту сына.

Ранее сообщалось, что молодой футболист Динамо сделал предложение своей возлюбленной.

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