Молодой футболист Динамо сделал шикарное предложение своей возлюбленной
Константин Вивчаренко показал фото с романтического мероприятия.
Защитиник Динамо Константин Вивчаренко покинул ряды холостяков.
22-летний футболист сделал предложение своей девушки Альяне.
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"Спасибо, что ты моя", - написал Вивчаренко.
Отметим, что пара не афишировала своих отношений.
Ранее сообщалось, что звезда Ливерпуля сделал предложение девушке, с которой встречается всего пару месяцев.
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