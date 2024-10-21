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Футбол

Молодой футболист Динамо сделал шикарное предложение своей возлюбленной

Константин Вивчаренко показал фото с романтического мероприятия.
Сегодня, 14:30
Константин Вивчаренко с невестой / instagram.com/kostiantynvivcharenko
Константин Вивчаренко с невестой / instagram.com/kostiantynvivcharenko

Защитиник Динамо Константин Вивчаренко покинул ряды холостяков.

22-летний футболист сделал предложение своей девушки Альяне.

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"Спасибо, что ты моя", - написал Вивчаренко.

Отметим, что пара не афишировала своих отношений.

Ранее сообщалось, что звезда Ливерпуля сделал предложение девушке, с которой встречается всего пару месяцев.

 

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