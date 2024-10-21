Молодой футболист Динамо сделал шикарное предложение своей возлюбленной

Защитиник Динамо Константин Вивчаренко покинул ряды холостяков.

22-летний футболист сделал предложение своей девушки Альяне.

Читай также: Ибрагимович разбил голову во время футбола – он показал последствия на фото

"Спасибо, что ты моя", - написал Вивчаренко.

Отметим, что пара не афишировала своих отношений.

Ранее сообщалось, что звезда Ливерпуля сделал предложение девушке, с которой встречается всего пару месяцев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!