Звезда Ливерпуля сделал предложение девушке, с которой встречается всего пару месяцев

Полузащитник Ливерпуля Доминик Собослай покидает ряды холостяков.

Венгерский футболист попросил руки и сердца у своей возлюбленной Борки Бужик. Девушка ответила согласием.

Пара встречается с мая текущего года, когда Борки приехала к футболисту на последний матч сезона АПЛ. Она поддерживала лидера сборной Венгрии на Евро-2024.

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Примечательно, что в начале этого месяца Борка подтвердила свой роман с Домиником.

Отметим, что футболист Шахтера узнал, что не является отцом своего ребенка.

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