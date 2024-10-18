Звезда Ливерпуля сделал предложение девушке, с которой встречается всего пару месяцев
Собослай показал счастливые моменты своей жизни.
Полузащитник Ливерпуля Доминик Собослай покидает ряды холостяков.
Венгерский футболист попросил руки и сердца у своей возлюбленной Борки Бужик. Девушка ответила согласием.
Пара встречается с мая текущего года, когда Борки приехала к футболисту на последний матч сезона АПЛ. Она поддерживала лидера сборной Венгрии на Евро-2024.
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Примечательно, что в начале этого месяца Борка подтвердила свой роман с Домиником.
Отметим, что футболист Шахтера узнал, что не является отцом своего ребенка.
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