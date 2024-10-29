Травма лидера Арсенала в матче против Ливерпуля оказалась несерьезной

Для фанатов Арсенала появились хорошие кадровые новости от наставника «канониров» Микеля Артеты.

Испанский специалист сообщил, что повреждение Габриэля Магальяэша, из-за которого он не доиграл матч с Ливерпулем, оказалось не таким серьезным, как сначала предполагалось.

«Мы все еще оцениваем его состояние здоровья. Сейчас все выглядит достаточно оптимистично. Тесты продемонстрировали значительно лучшие результаты, чем ожидалось, поэтому, верю, что у него все будет хорошо», - приводит цитату Микеля пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, Магальяэша заменили на 53-ой минуте второго тайма. Арсенал сыграл вничью с Ливерпулем.

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