Португальский гранд может покинуть еще одна ключевая фигура

Вслед за Уго Вианой и Рубеном Аморимом из Спортинга может уйти и Виктор Дьокереш.

Лиссабонский Спортинг может покинуть еще одна ключевая фигура, которая ответственна за большинство успехов клуба в последние годы.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «львы» сообщили Виктору Дьокерешу, что он может уйти из клуба за сумму, которая ниже клаусулы прописанной в контракте.

27-летнего шведа готовы отпустить за 60-70 млн евро несмотря на то, что фиксированная сумма выкупа в договоренности между игроком и клубом составляет 100 млн евро.

Отметим, что Спортинг точно покинет Уго Виана летом следующего года. Он станет новым спортдиром Ман Сити, а главный тренер португальцев Рубен Аморим уйдет из клуба уже в ближайшее время, он возглавит Манчестер Юнайтед.

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