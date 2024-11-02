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Легендарный экс-президент Интера хочет купить итальянский клуб

Массимо Моратти хочет купить СПАЛ.
Сегодня, 00:01
Массимо Моратти / Getty Images
Массимо Моратти / Getty Images

Бывший президент Интера Массимо Моратти намерен вернуться в итальянских футбол, пишет Football Italia со ссылкой на La Nuova Ferrara.

Напомним, что Моратти стоял во главе Интера суммарно 18 лет, за которые клуб завоевал 16 трофеев, включая Лигу чемпионов.

Сейчас 79-летний бизнесмен рассматривает возможность купить СПАЛ.

Клуб из Феррары сейчас играет в Серии С, а в Серии А в последний раз присутствовал в 2020 году.

Ранее также в Манчестер Юнайтед объяснили выбор Аморима.

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