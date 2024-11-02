Перес определился с судьбой Лунина в Реале

Глава "сливочных" принял важное решение по поводу украинца.

Голкипер Реала Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб.

Как сообщает Defensa Central, президент испанского клуба Флорентино Перес сообщил украинцу, что рассмотрит его трансфер летом 2025 года.

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Глава клуба готов продать Лунина, если поступит выгодное предложение.

В текущем сезоне 25-летний вратарь провел три матча за Реал, в которых пропустил пять голов.

Ранее сообщалось, что португальский топ-клуб готов купить Лунина.

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