Аморим высказался о его заинтересованности к тому, чтобы забрать лидеров Спортинга в МЮ

Зимой этого точно не стоит ожидать, а вот про лето португалец ничего не сказал.

Пока что рулевой Спортинга Рубен Аморим, который уже в ближайшие дни официально приступит к исполнению своих обязанностей в качестве тренера Манчестер Юнайтед высказался о возможности переманить кого-то из действующих его подопечных с собой.

По словам Аморима, зимой точно не стоит ожидать прямых переходов из стана «львов» в манкунианцев.

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"Заберу ли я кого-то с собой, как сделал это когда переходил из Браги в Спортинг? Дёкереш, например, стоит 100 миллионов евро. Это будет очень сложно. Я не собираюсь приходить за кем-то из игроков Спортинга зимой", - заявил португалец.

Отметим, что из Браги в Спортинг в 2021 году перешел Паулиньо, однако, это произошло почти через год после назначения 39-летнего специалиста на пост тренера лиссабонского гранда.

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