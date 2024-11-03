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Ираола - о матче с Манчестер Сити: Когда обыгрываешь Реал, это чем-то похоже

Специалист доволен уровнем, который показали его футболисты.
Сегодня, 09:20
Андони Ираола / Getty Images
Андони Ираола / Getty Images

Главный тренер Борнмута Андони Ираола прокомментировал итоги матча против Манчестер Сити.

Напомним, накануне "вишни" добыли сенсационную победу над подопечными Пепа Гвардиолы.

Ираола признался, что испытывал схожие чувства, побеждая Реал в Ла Лиге, однако и давление было огромным.

"Когда обыгрываешь Реал, это чем-то похоже. В таких матчах ты понимаешь, что должен показать свой лучший уровень и ждать, чтобы у них был не лучший день.

Мы должны были ощутить давление, и в конце было очень напряженно. Я очень доволен, одно дело – обыграть Сити, но другое – играть лучше. Мы играли без страха, пытались прессинговать, когда могли, и защищаться, когда это было нужно. В последние 10 минут было опасно. От этого совсем не получаешь удовольствия. Давление было огромным", - цитирует специалиста BBC.

Ранее также Гвардиола признал, что Борнмут заслужил победу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут

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