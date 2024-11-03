Ираола - о матче с Манчестер Сити: Когда обыгрываешь Реал, это чем-то похоже

Главный тренер Борнмута Андони Ираола прокомментировал итоги матча против Манчестер Сити.

Напомним, накануне "вишни" добыли сенсационную победу над подопечными Пепа Гвардиолы.

Ираола признался, что испытывал схожие чувства, побеждая Реал в Ла Лиге, однако и давление было огромным.

"Когда обыгрываешь Реал, это чем-то похоже. В таких матчах ты понимаешь, что должен показать свой лучший уровень и ждать, чтобы у них был не лучший день.

Мы должны были ощутить давление, и в конце было очень напряженно. Я очень доволен, одно дело – обыграть Сити, но другое – играть лучше. Мы играли без страха, пытались прессинговать, когда могли, и защищаться, когда это было нужно. В последние 10 минут было опасно. От этого совсем не получаешь удовольствия. Давление было огромным", - цитирует специалиста BBC.

Ранее также Гвардиола признал, что Борнмут заслужил победу.

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