iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона уверенно победила Эспаньол в каталонском дерби

"Сине-гранатовые" оказались сильнее в принципиальном противостоянии.
Сегодня, 19:18
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В рамках 12-го тура Ла Лиги Барселона встретилась с Эспаньолом.

"Сине-гранатовые" очень уверенно действовали в течение первых получаса игры, забив три гола. Дубль оформил Дани Ольмо, а между его мячами отличился Рафинья.

Также между голом Рафиньи и вторым мячом Ольмо забил Эспаньол, но гол Хофре отменили из-за минимального офсайда.

Во втором тайме забивали уже только футболисты гостей. Сначала их гол снова отменили, а затем Пуадо все же забил «чистый» мяч.

Барселона - Эспаньол 3:1

Голы: Ольмо, 12, 31, Рафинья, 23 - Пуадо, 63

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона эспаньол

Статьи по теме

Звезда Барселоны признался, что в детстве выпрашивал еду у людей на улице Звезда Барселоны признался, что в детстве выпрашивал еду у людей на улице
Экс-игрок Ливерпуля призвал клуб подписать звезду Барселоны Экс-игрок Ливерпуля призвал клуб подписать звезду Барселоны
Барселона лидирует по соотношению воспитанников в топ-5 лигах Барселона лидирует по соотношению воспитанников в топ-5 лигах
Гвардиола рассказал, почему он никогда не вернется в Барселону Гвардиола рассказал, почему он никогда не вернется в Барселону
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:00
Рома с голом Довбика позорно проиграла в Серии А
Европа20:44
Челси с Мудриком разошелся миром с Манчестер Юнайтед
Формула 120:25
Гран-при Бразилии: Ферстаппен победил, дубль Альпин
Формула 120:15
Ферстаппен сделал сумасшедший рывок и выиграл Гран-при Бразилии
Украина20:03
УПЛ: Александрия победила Полесье, Динамо разгромило Ингулец
Украина19:57
Динамо уверенно переиграло Ингулец несмотря на очередной автогол Михавко
Теннис19:55
Итоговый турнир-2024 (WTA): Швентек победила Крейчикову, Гауфф одолела Пегулу
Европа19:18
Барселона уверенно победила Эспаньол в каталонском дерби
Украина18:51
"Видел комментарии фантазийного характера": Пятов высказался о разводе с женой
Европа18:24
Довбик вернулся в основу Ромы после пропущенного матча против Торино
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK