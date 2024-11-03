Барселона уверенно победила Эспаньол в каталонском дерби

В рамках 12-го тура Ла Лиги Барселона встретилась с Эспаньолом.

"Сине-гранатовые" очень уверенно действовали в течение первых получаса игры, забив три гола. Дубль оформил Дани Ольмо, а между его мячами отличился Рафинья.

Также между голом Рафиньи и вторым мячом Ольмо забил Эспаньол, но гол Хофре отменили из-за минимального офсайда.

Во втором тайме забивали уже только футболисты гостей. Сначала их гол снова отменили, а затем Пуадо все же забил «чистый» мяч.

Барселона - Эспаньол 3:1

Голы: Ольмо, 12, 31, Рафинья, 23 - Пуадо, 63

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