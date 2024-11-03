Барселона уверенно победила Эспаньол в каталонском дерби
"Сине-гранатовые" оказались сильнее в принципиальном противостоянии.
В рамках 12-го тура Ла Лиги Барселона встретилась с Эспаньолом.
"Сине-гранатовые" очень уверенно действовали в течение первых получаса игры, забив три гола. Дубль оформил Дани Ольмо, а между его мячами отличился Рафинья.
Также между голом Рафиньи и вторым мячом Ольмо забил Эспаньол, но гол Хофре отменили из-за минимального офсайда.
Во втором тайме забивали уже только футболисты гостей. Сначала их гол снова отменили, а затем Пуадо все же забил «чистый» мяч.
Барселона - Эспаньол 3:1
Голы: Ольмо, 12, 31, Рафинья, 23 - Пуадо, 63
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!