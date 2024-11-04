Лидер Манчестер Юнайтед высказался о смене тренера

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказался о приходе в клуб Рубена Аморима.

По словам португальца, он знаком с принципами работы своего соотечественника, поскольку, наблюдал за играми Спортинга, но Аморим может измениться после прихода в стан манкунианцев.

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"Я знаю, как играет Аморим. Я смотрю все матчи Спортинга, потому что они моя родная команда... поэтому я знаю, как они играли под руководством Аморима.

С другой стороны, никогда нельзя знать, что сделает он в Манчестер Юнайтед, потому что у нас и у Спортинга игроки разного плана", - цитирует слова Бруну Фабрицио Романо.

Отметим, что 39-летний специалист приступит к исполнению своих обязанностей в МЮ уже после международной паузы.

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