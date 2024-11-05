Оба миланских клуба подтвердили намерение выкупить Сан-Сиро

Теперь начнутся переговоры между Миланом, Интером и городским муниципалитетом.

Милан и Интер выразили заинтересованность в приобретении Сан-Сиро, пишет Calcio e Finanza.

Муниципалитет Милана объявил, что оба итальянских гранда готовы выкупить у городе арену и прилегающие территории.

"Мы получили подтверждение заинтересованности от Милана и миланского Интера в отношении стадиона Джузеппе Меацца и территорий вокруг него.

Это подтверждает готовность клубов продолжать процесс, изложенный в резолюции городского совета № 28/2023, с существенным обновлением: теперь речь идет не о правах на использование территории, а о приобретении стадиона и территорий, а также о строительстве нового объекта", - говорится в заявлении.

Уже с 5 ноября начнутся с обоими клубами, на которых их ознакомят с оценками налового агенства, а также примут от них планы строительство новой арены или же реконструкции нынешней.

Ранее также сообщалось, что лидер Арсенала не сыграет против Интера.

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