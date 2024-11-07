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Хавбек Арсенала намерен сыграть против Челси несмотря на травму

Деклан Райс не хочет пропускать важные матчи.
Сегодня, 18:13
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Полузащитник Арсенала Деклан Райс намерен играть несмотря на травму, пишет The Telegraph.

Напомним, накануне англичанин сломал палец на ноге, и не мог из-за этого тренироваться. Потому матч с Интером Райс точно пропустит.

Однако игрок надеется, что он сможет помочь клубу в важной игре против Челси в воскресенье.

Также, если Райс действительно сможет сыграть и травма не будет ему слишком сильно мешать, то игрок планирует выступить и за национальную команду.

Хавбек попал в заявку сборной на матчи против Греции и Ирландии, и он надеется, что травма не помешает.

Ранее также сообщалось, что Мбаппе не был вызван в сборную Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деклан Райс

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