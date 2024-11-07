Хавбек Арсенала намерен сыграть против Челси несмотря на травму
Деклан Райс не хочет пропускать важные матчи.
Полузащитник Арсенала Деклан Райс намерен играть несмотря на травму, пишет The Telegraph.
Напомним, накануне англичанин сломал палец на ноге, и не мог из-за этого тренироваться. Потому матч с Интером Райс точно пропустит.
Однако игрок надеется, что он сможет помочь клубу в важной игре против Челси в воскресенье.
Также, если Райс действительно сможет сыграть и травма не будет ему слишком сильно мешать, то игрок планирует выступить и за национальную команду.
Хавбек попал в заявку сборной на матчи против Греции и Ирландии, и он надеется, что травма не помешает.
Ранее также сообщалось, что Мбаппе не был вызван в сборную Франции.
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