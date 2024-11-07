iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе не вызовут на матчи сборной Франции

Килиан пропустит игры "Les Bleus" второй раз подряд.
Сегодня, 15:05
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе второй раз подряд пропустит матчи сборной Франции.

Как сообщает издание Le Parisien, Дидье Дешам не вызовет форварда на матчи против Израиля и Италии.

Причины такого решения французского специалиста неизвестны. В прошлый раз Мбаппе не поехал в лагерь «Les Bleus», якобы, из-за травмы, хотя, он был в заявке Реала в последнем матче перед международным перерывом, а также в этот же период попал в скандал с вероятным изнасилованием.

В текущем сезоне у Килиана 8 голов и 2 ассиста в 15 матчах. .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Мбаппе хотел приобрести клуб Лиги 1 летом Мбаппе хотел приобрести клуб Лиги 1 летом
Звезда азиатского футбола затроллил Мбаппе Звезда азиатского футбола затроллил Мбаппе
Мбаппе установил личный антирекорд Мбаппе установил личный антирекорд
Анри дал совет Мбаппе, обратившись к звездному новичку Реала Анри дал совет Мбаппе, обратившись к звездному новичку Реала
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина16:41
"Я знаю, что вы можете": Усик записал мотивирующее обращение к Полесью
Бокс15:59
"Собираюсь шокировать мир": Чухаджян сделал громкое заявление перед реваншем с Эннисом
Лига наций15:38
Почти как у мужской: Женская сборная Украины получила соперников в Лиге наций-2025
Европа15:05
Мбаппе не вызовут на матчи сборной Франции
Бокс14:50
Без Фьюри и Усика: Уоррен назвал пятерку величайших боксеров в истории
Европа14:34
Судаков попал в сборную тура Лиги чемпионов по версии статистических порталов
Европа14:04
Трубин отреагировал на то, что португальское СМИ назвало его россиянином
Бокс13:59
Президент Top Rank назвал следующего соперника Фьюри в случае победы над Усиком
Европа13:32
Гризманн высказался о завершении карьеры в сборной Франции
Украина13:30
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Ференцварошем в четвертом туре Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK