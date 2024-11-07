Мбаппе не вызовут на матчи сборной Франции

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе второй раз подряд пропустит матчи сборной Франции.

Как сообщает издание Le Parisien, Дидье Дешам не вызовет форварда на матчи против Израиля и Италии.

Причины такого решения французского специалиста неизвестны. В прошлый раз Мбаппе не поехал в лагерь «Les Bleus», якобы, из-за травмы, хотя, он был в заявке Реала в последнем матче перед международным перерывом, а также в этот же период попал в скандал с вероятным изнасилованием.

В текущем сезоне у Килиана 8 голов и 2 ассиста в 15 матчах. .

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