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Лунин впервые в карьере сделал результативную передачу

Украинский голкипер ассистировал Винисиусу.
Сегодня, 16:41
Getty Images
Getty Images

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сделал результативную передачу в матче против Осасуны в рамках чемпионата Испании.

Лунин завладел мячом во время атаки соперника и быстро отдал дальний пас на Винисиуса.

Бразильский форвард получил передачу, сблизился с голкипером соперника и обыграл того, позволив Андрею впервые в карьере записать на свой счет ассист.

Винисиус кроме этого гола забил еще дважды, оформив хет-трик в этой встрече.

Ранее ISPORT рассказывал, что Лунина во время голосования за звание лучшего голкипера мира сразу 13 раз члены жюри поставили на первое место.

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