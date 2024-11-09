Лунин впервые в карьере сделал результативную передачу
Украинский голкипер ассистировал Винисиусу.
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сделал результативную передачу в матче против Осасуны в рамках чемпионата Испании.
Лунин завладел мячом во время атаки соперника и быстро отдал дальний пас на Винисиуса.
Бразильский форвард получил передачу, сблизился с голкипером соперника и обыграл того, позволив Андрею впервые в карьере записать на свой счет ассист.
Винисиус кроме этого гола забил еще дважды, оформив хет-трик в этой встрече.
Ранее ISPORT рассказывал, что Лунина во время голосования за звание лучшего голкипера мира сразу 13 раз члены жюри поставили на первое место.
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