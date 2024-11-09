Хет-трик Винисиуса и ассист Лунина помогли Реалу уничтожить Осасуну

В рамках 13-го тура чемпионата Испании мадридский Реал разгромил Осасуну со счетом 4:0.

Хет-триком в этой встрече отметился Винисиус Жуниор, открывший счет в матче на 34-й минуте, а затем еще дважды забивший уже после перерыва.

Отметим, что второй гол бразилец забил после ассиста Андрея Лунина.

Еще одним мячом отличился Джуд Беллингем, для которого это первый гол в новом сезоне за мадридский клуб. Стоит отметить, что сразу три игрока Реала - Милитао, Родриго и Лукас Васкес - не доиграли поединок из-за травм.

Реал Мадрид - Осасуна 4:0

​​Голы: Винисиус, 35, 62, 69, Беллингем, 43

Реал Мадрид: Лунин — Васкес (Модрич, 46), Милитао (Асенсио, 30), Рюдигер, Гарсия — Вальверде, Камавинга, Беллингем (Гюллер, 75) — Гоэс (Диас, 20), Мбаппе, Винисиус (5 Соуза, 5)

Осасуна: Эррера — Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес — Монкайола (Муньос Камерос, 82), Торро, Орос (Рауль, 72) — Пенья (Гарсия, 59), Будимир (Гомес, 71), Сарагоса (8)

Предупреждение: Катена, Торро

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