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Милитао второй раз порвал "кресты"

Бразильский защитник выбыл до конца сезона.
Сегодня, 18:51
Getty Images
Getty Images

Центральный защитник мадридского Реала Эдер Милитао получил тяжелую травму в победном матче с Осасуной.

⇒Смотрите также: обзор матча Реал - Осасуна 4:0

Как сообщает пресс-служба Реала, у игрока диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки с повреждением обоих менисков правой ноги. В ближайшие дни игроку проведут операцию.

Отметим, что Милитао имел такую ​​же травму в прошлом сезоне. Он выбыл в августе 2023 года и вернулся только в апреле 2024 года.

Напомним, что в матче Реала и Осасуни своим первым ассистом в карьере отметился украинский вратарь Андрей Лунин.

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Ассист Лунина в обзоре матча Реал - Осасуна
Ассист Лунина в обзоре матча Реал - Осасуна

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