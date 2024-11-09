Милитао второй раз порвал "кресты"

Центральный защитник мадридского Реала Эдер Милитао получил тяжелую травму в победном матче с Осасуной.

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Как сообщает пресс-служба Реала, у игрока диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки с повреждением обоих менисков правой ноги. В ближайшие дни игроку проведут операцию.

Отметим, что Милитао имел такую ​​же травму в прошлом сезоне. Он выбыл в августе 2023 года и вернулся только в апреле 2024 года.

Напомним, что в матче Реала и Осасуни своим первым ассистом в карьере отметился украинский вратарь Андрей Лунин.

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