Ассист Лунина в обзоре матча Реал - Осасуна

В рамках 13-го тура Ла Лиги Реал в домашних стенах уверенно разобрался с Осасуной.

Счет был открыт на 34-й минуте после удара Винисиуса, а еще до перерыва Джуд Беллингем удвоил преимущество и наконец открыл счет своим голам в текуем сезоне.

Во втором тайме Реал забил еще дважды - оба раза отличился бразилец. Что примечательно, свой второй гол Винисиус забил после ассиста Андрея Лунина.

Реал Мадрид - Осасуна 4:0

Голы: Винисиус, 35, 62, 69, Беллингем, 43

Реал Мадрид: Лунин - Васкес (Модрич, 46), Милитао (Асенсио, 30), Рюдигер, Гарсия - Вальверде, Камавинга, Беллингем (Гюлер, 75) - Гоэс (Диас, 20), Мбаппе, Винисиус (де Соуза, 75)

Осасуна: Эррера - Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес - Монкайола (Муньос Камерос, 82), Торро, Орос (Рауль, 72) - Пенья (Гарсия, 59), Будимир (Гомес, 71), Сарагоса (Арнаис, 82)

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