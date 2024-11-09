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Дочь легенды АПЛ объявила о помолвке со звездой другого вида спорта

Холли Ширер скоро выйдет замуж.
Сегодня, 19:29
Instagram
Instagram

Дочь бывшего форварда Блэкберна, Ньюкасла и сборной Англии Алана Ширера Холли объявила о своей помолвке.

Женихом девушки станет игрок сборной Англии по регби Джо Марчан, который выступает за клуб Стад Франсуа из Парижа.

Конечно же, предложение Марчан делал на фоне Эйфелевой башни.

"Лучший день моей жизни. Я сказала "Да" лучшему человеку в мире", - написала девушка в своем Instagram.

Ранее звездный отец Холли, комментируя их отношения, заявил, что доволен тем фактом, что парень не футболист.

Отметим, что Джо Марчан был ключевым игроком сборной Англии по регби на прошлогоднем чемпионате мира, где команда заняла третье место.

Напомним, что Алан Ширер - лучший бомбардир в истории АПЛ, хотя недавно в ТОП-10 этого спискапроизошла перестановка.

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