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Салах поднялся на восьмую строчку в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Теперь он сравнялся с Робби Фаулером.
Сегодня, 21:40
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах поднялся на еще одну строчку в списке лучших бомбардиров в истори АПЛ.

Напомним, накануне Арсенал и Ливерпуль сыграли результативную ничью, а египтянин забил последний спасительный гол.

Для Салаха этот гол стал 163-м в рамках АПЛ. Благодаря этому Мохамед обошел в рейтинге Джермейна Дефо и теперь делит восьмую строчку с Робби Фаулером.

Их опережают Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).

Ранее также тен Хаг заявил, что МЮ не везет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мохамед Салах

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