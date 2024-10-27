iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал и Ливерпуль не определили сильнейшего в центральном матче 9-го тура

Команды устроили отличное шоу на Эмирейтс.
Сегодня, 20:29
Арсенал - Ливерпуль / Getty Images
Арсенал - Ливерпуль / Getty Images

В воскресенье, 27 октября, Арсенал принимал дома Ливерпуль в рамках девятого тура АПЛ.

Хозяева сумели сообразить быстрый гол - Уайт отправил Сака в долгий забег по флангу, вингер вошел в штрафную, убрал Робертсона и следующим же движением прошил Келлехера в ближний угол.

Почти сразу Салах мог сравнивать счет, но гостям пришлось провести еще одну атаку, чтобы вернуть ничью на поле. Отличиться ван Дейку помог угловой. Однако еще до перерыва "канониры" сумели вновь выйти вперед - Мерино первым сыграл на штрафном, вколотив мяч в ворота.

Во втором тайме команды продолжали активно размениваться моментами, но в целом скорости стали ниже, чем в первой половине игры. А преимущество было немного больше на стороне ливерпульской команды.

Еще один гол фанаты увидели лишь на 81-й минуте, Ливерпуль в быстрой ответной атаке наказал Арсенал, когда тот наконец раскрылся, - отличился Мохамед Салах. Последние 10 минут матча вышли очень уж напряженными, но ни одна из команд не сумела вырвать победу.

Статистика матча Арсенал - Ливерпуль 9-тура АПЛ

Арсенал - Ливерпуль 2:2
Голы: Сака, 9, Мерино, 43 - Ван Дейк, 18, Салах, 81

Ожидаемые голы (xG): 1.03 - 0.85
Удары: 9 - 9
Удары в створ: 3 - 4
Владение мячом: 45% - 55%
Фолы: 14 - 14
Угловые: 1 - 3

Арсенал: Райя - Тимбер (Льюис-Скелли, 76), Габриэл (Кивер, 54), Уайт, Парти - Мартинелли (Нванери, 85), Мерино, Райс, Сака (Габриэл Жезус, 85), Троссард - Хавертц.

Ливерпуль: Келлехер - Робертсон (Цимикас, 63), ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд - Мак Аллистер (Собослаи, 63), Гравенберх, Джонс (Эндо, 90+1) - Диас (Гакпо, 63), Салах, Нуньес.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Арсенал Лондон

Статьи по теме

Рой Кин: Меня начинает беспокоить менталитет Арсенала Рой Кин: Меня начинает беспокоить менталитет Арсенала
"Я хочу стать первым": Александер-Арнольд рассказал о своей главной цели в карьере "Я хочу стать первым": Александер-Арнольд рассказал о своей главной цели в карьере
Единственный летний новичок Ливерпуля может уйти в аренду Единственный летний новичок Ливерпуля может уйти в аренду
Ливерпуль стал лидером в гонке за одного из главных открытий этого сезона в топ-5 чемпионатах Ливерпуль стал лидером в гонке за одного из главных открытий этого сезона в топ-5 чемпионатах
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа23:40
Довбик и Рома были унижены Фиорентиной
Европа22:53
Ямаль - о победе над Реалом: Мы доказали, что Барселона - лучшая команда в мире
Киберспорт22:45
Паляница стартовали с поражения на DreamLeague Season 24
Другие22:39
Мотор пробился в третий раунд Европейского кубка по гандболу
НБА22:23
"Он нытик": тренер Сан-Антонио раскритиковал Трампа и поддержал Харрис
Европа22:06
Рой Кин: Меня начинает беспокоить менталитет Арсенала
Европа21:44
Игрока Барселоны застукали за неспортивным увлечением после победы в Эль Класико
Европа21:40
Салах поднялся на восьмую строчку в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Европа21:18
Наркоторговец использовал изображение легенды Челси в качестве торговой марки метамфетамина
Украина21:17
Шовковский - о Шахтере: Турнирное положение гнало их вперед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK