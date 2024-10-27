Арсенал и Ливерпуль не определили сильнейшего в центральном матче 9-го тура

В воскресенье, 27 октября, Арсенал принимал дома Ливерпуль в рамках девятого тура АПЛ.

Хозяева сумели сообразить быстрый гол - Уайт отправил Сака в долгий забег по флангу, вингер вошел в штрафную, убрал Робертсона и следующим же движением прошил Келлехера в ближний угол.

Почти сразу Салах мог сравнивать счет, но гостям пришлось провести еще одну атаку, чтобы вернуть ничью на поле. Отличиться ван Дейку помог угловой. Однако еще до перерыва "канониры" сумели вновь выйти вперед - Мерино первым сыграл на штрафном, вколотив мяч в ворота.

Во втором тайме команды продолжали активно размениваться моментами, но в целом скорости стали ниже, чем в первой половине игры. А преимущество было немного больше на стороне ливерпульской команды.

Еще один гол фанаты увидели лишь на 81-й минуте, Ливерпуль в быстрой ответной атаке наказал Арсенал, когда тот наконец раскрылся, - отличился Мохамед Салах. Последние 10 минут матча вышли очень уж напряженными, но ни одна из команд не сумела вырвать победу.

Статистика матча Арсенал - Ливерпуль 9-тура АПЛ

Арсенал - Ливерпуль 2:2

Голы: Сака, 9, Мерино, 43 - Ван Дейк, 18, Салах, 81

Ожидаемые голы (xG): 1.03 - 0.85

Удары: 9 - 9

Удары в створ: 3 - 4

Владение мячом: 45% - 55%

Фолы: 14 - 14

Угловые: 1 - 3

Арсенал: Райя - Тимбер (Льюис-Скелли, 76), Габриэл (Кивер, 54), Уайт, Парти - Мартинелли (Нванери, 85), Мерино, Райс, Сака (Габриэл Жезус, 85), Троссард - Хавертц.

Ливерпуль: Келлехер - Робертсон (Цимикас, 63), ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд - Мак Аллистер (Собослаи, 63), Гравенберх, Джонс (Эндо, 90+1) - Диас (Гакпо, 63), Салах, Нуньес.

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