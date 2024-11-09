Беллингем: Ужасно видеть эти травмы, это разбивает сердце

Полузащитник Реала Джуд Беллингем прокомментировал ситуацию с травмами в клубе.

Напомним, в матче с Осасуной мадридцы потеряли троих игроков, а один из них - Эдер Милитао, получил тяжелую травму.

Беллингем признался, что все это разбивает ему сердце, так как команда - это одна большая семья.

"Ужасно видеть эти травмы, особенно у Милитао. Он так боролся за возможность снова выйти на поле, быть с нами. Это разбивает сердце.

Мы больше времени проводим вместе, чем с семьями. Мы одна большая семья, когда кто-то получает такую болезненную травму – это очень тяжело.

Он вернется, он очень сильный, а также отличный партнер. Мы будем во всем его поддерживать, и он вернется еще более сильным", - цитирует Джуда пресс-служба клуба.

Ранее также Анчелотти прокомментировал ситуацию в Реале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!