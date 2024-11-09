"Сейчас ничего не поделаешь": Анчелотти прокомментировал ситуацию с травмами

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию в клубе.

Напомним, что сразу три игрока выбыли во время матча против Осасуны, при чем Эдер Милитао получил травму крестообразных связок.

Анчелотти заявил, что сейчас Реал ничего не может с этим сделать и придется выкручиваться кем есть. Причиной же итальянец назвал перегруженный календарь.

"Сейчас ничего не поделаешь, мы оценим ситуацию в ближайшие месяцы. Сейчас ничего сделать нельзя. Я не думаю о рынке, потому что до рождественского перерыва нам нужно работать с тем, что у нас есть.

Сегодня Валверде сыграл на позиции крайнего защитника, что мне кажется приемлемым, Рауль сыграл центрального защитника… Мы будем делать то же самое, что и в прошлом году.

Нынешний календарь не дает игрокам достаточно отдыха. Это общая проблема, а не только наша", - приводит слова тренера Marca.

Напомним, что в том же матче Андрей Лунин отметился ассистом.

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