iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Сейчас ничего не поделаешь": Анчелотти прокомментировал ситуацию с травмами

Клуб вынужден выкручиваться чем есть.
Сегодня, 20:25
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию в клубе.

Напомним, что сразу три игрока выбыли во время матча против Осасуны, при чем Эдер Милитао получил травму крестообразных связок.

Анчелотти заявил, что сейчас Реал ничего не может с этим сделать и придется выкручиваться кем есть. Причиной же итальянец назвал перегруженный календарь.

"Сейчас ничего не поделаешь, мы оценим ситуацию в ближайшие месяцы. Сейчас ничего сделать нельзя. Я не думаю о рынке, потому что до рождественского перерыва нам нужно работать с тем, что у нас есть.

Сегодня Валверде сыграл на позиции крайнего защитника, что мне кажется приемлемым, Рауль сыграл центрального защитника… Мы будем делать то же самое, что и в прошлом году.

Нынешний календарь не дает игрокам достаточно отдыха. Это общая проблема, а не только наша", - приводит слова тренера Marca.

Напомним, что в том же матче Андрей Лунин отметился ассистом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

Статьи по теме

Ассист Лунина в обзоре матча Реал - Осасуна Ассист Лунина в обзоре матча Реал - Осасуна
Журналист France Football, на которых обиделся Реал, отдал свой голос именно Винисиусу Журналист France Football, на которых обиделся Реал, отдал свой голос именно Винисиусу
Куртуа не поможет Реалу в ближайшем матче Ла Лиги, Лунин - в заявке Куртуа не поможет Реалу в ближайшем матче Ла Лиги, Лунин - в заявке
Харгривз: Анчелотти придется кого-то выгнать Харгривз: Анчелотти придется кого-то выгнать
Помочь журналистам

Видео

Ассист Лунина в обзоре матча Реал - Осасуна
Ассист Лунина в обзоре матча Реал - Осасуна

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина21:24
Колос и Кривбасс не смогли определить победителя
Европа21:10
Милан потерял очки в матче с аутсайдером
Европа20:25
"Сейчас ничего не поделаешь": Анчелотти прокомментировал ситуацию с травмами
Европа19:50
Довбик получит нового тренера уже в ближайшее время - источник
Европа19:29
Дочь легенды АПЛ объявила о помолвке со звездой другого вида спорта
Европа19:29
Бавария сомневается в продлении контракта со своей звездой
Европа18:59
Брентфорд обыграл Борнмут, Эвертон не сумел справиться с Вест Хэмом
Европа18:51
Милитао второй раз порвал "кресты"
Европа18:31
Бавария тяжело выиграла, у Байера украли победу, а Боруссия вообще уступила
Европа18:27
Ассист Лунина в обзоре матча Реал - Осасуна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK