Мареска: Мне приятно, что Челси находится в топ-3 АПЛ

Главный тренер Челси Энцо Мареска высказался о ничьей с Арсеналом.

По словам итальянца, его команда играла так, как ему нравится.

«Игра была хорошей. Мы играли так, как хотим играть с мячом и без него. Игра в некоторые моменты была открытой - все могло произойти с обеих сторон, но точно, 100% - мы заслужили очко, и это важно».

Также Мареска высказался о прогрессе «синих» под его руководством.

«Да, после игры я увидел, что мы поднялись на третье место. Честно говоря, это приятно, особенно для болельщиков, потому что последний период не был великолепным или таким хорошим, как клуб привык. Мы счастливы. Сейчас у нас международный перерыв, мы можем восстановить энергию, а затем, когда мы вернемся, мы снова пойдем.

Для меня мы стоим за такими клубами, как Сити и Арсенал. Причина в том, что они работают каждый день в течение последних 5 или 9 лет с одним и тем же тренером. Поэтому мы за ними.

Это не значит, что когда мы столкнемся с ними, то не будем соревноваться и пытаться выиграть. Челси является одним из крупнейших клубов Европы и мира. Да, нам нужно соревноваться и пытаться выигрывать матчи. Сегодня мы соревновались и пытались выиграть игру, и очень скоро мы будем выигрывать такие игры, - сказал Мареска.



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