iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мареска: Мне приятно, что Челси находится в топ-3 АПЛ

Наставник лондонцев высказался о прогрессе коллектива.
Вчера, 22:59

Главный тренер Челси Энцо Мареска высказался о ничьей с Арсеналом.

По словам итальянца, его команда играла так, как ему нравится.

«Игра была хорошей. Мы играли так, как хотим играть с мячом и без него. Игра в некоторые моменты была открытой - все могло произойти с обеих сторон, но точно, 100% - мы заслужили очко, и это важно».

Также Мареска высказался о прогрессе «синих» под его руководством.

«Да, после игры я увидел, что мы поднялись на третье место. Честно говоря, это приятно, особенно для болельщиков, потому что последний период не был великолепным или таким хорошим, как клуб привык. Мы счастливы. Сейчас у нас международный перерыв, мы можем восстановить энергию, а затем, когда мы вернемся, мы снова пойдем.

Для меня мы стоим за такими клубами, как Сити и Арсенал. Причина в том, что они работают каждый день в течение последних 5 или 9 лет с одним и тем же тренером. Поэтому мы за ними.

Это не значит, что когда мы столкнемся с ними, то не будем соревноваться и пытаться выиграть. Челси является одним из крупнейших клубов Европы и мира. Да, нам нужно соревноваться и пытаться выигрывать матчи. Сегодня мы соревновались и пытались выиграть игру, и очень скоро мы будем выигрывать такие игры, - сказал Мареска.
 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бенфика с Трубиным разгромила Порту Бенфика с Трубиным разгромила Порту
Рома может пригласить своего экстренера на замену Юричу Рома может пригласить своего экстренера на замену Юричу
Реал Сосьедад неожиданно прервал победную серию Барселоны Реал Сосьедад неожиданно прервал победную серию Барселоны
Незабитый пенальти помешал Интеру победить Наполи Незабитый пенальти помешал Интеру победить Наполи
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Полесье, Шахтер - Заря, Челси - Арсенал, Интер - Наполи, матчи Манчестер Юнайтед, Барселоны, Атлетико, Ромы
просмотров
УПЛ: Верес примет Рух, Шахтер сыграет с Зарей, а Динамо - с Полесьем
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Бенфика с Трубиным разгромила Порту
Европа00:38
Рома может пригласить своего экстренера на замену Юричу
Вчера, 23:58
Европа23:58
Реал Сосьедад неожиданно прервал победную серию Барселоны
Европа23:42
Незабитый пенальти помешал Интеру победить Наполи
Европа22:59
Мареска: Мне приятно, что Челси находится в топ-3 АПЛ
Европа22:32
Экс-форвард сборной Франции объявил о завершении карьеры
Европа21:42
Жирона без Цыганкова наконец-то победила в матче Ла Лиги
Европа21:21
Ямаль получил повреждение в матче Лиги чемпионов
Европа20:36
Челси с Мудриком разошелся миром с Арсеналом без Зинченко
Европа20:32
Вслед за Луниным: Еще один голкипер записал на свой счет ассист
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK