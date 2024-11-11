Воспитанник Реала, дебютировавший против Осасуны, останется в первой команде

Защитник Реала Рауль Асенсио продолжит выступать за первую команду, утверждает Cope.

Напомним, что 21-летний игрок дебютировал в матче против Осасуны, заменив травмированного Эдера Милитао.

Учитывая, что у Реала сейчас огромные кадровые проблемы, тренерский штаб решил дать шанс молодому игроку.

Как минимум до конца текущего сезона Асенсио не вернется в Кастилью и будет выступать за первую команду.

Ранее также сообщалось, что Ламин Ямаль получил повреждение.

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