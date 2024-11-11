Воспитанник Реала, дебютировавший против Осасуны, останется в первой команде
Рауль Асенсио получил свой шанс.
Защитник Реала Рауль Асенсио продолжит выступать за первую команду, утверждает Cope.
Напомним, что 21-летний игрок дебютировал в матче против Осасуны, заменив травмированного Эдера Милитао.
Учитывая, что у Реала сейчас огромные кадровые проблемы, тренерский штаб решил дать шанс молодому игроку.
Как минимум до конца текущего сезона Асенсио не вернется в Кастилью и будет выступать за первую команду.
Ранее также сообщалось, что Ламин Ямаль получил повреждение.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!