В Реале назвали сроки восстановления своих игроков

Родриго и Лукас Васкес пропустят около месяца.

Пресс-служба мадридского Реала выпустила заявление, касательно состояния травмированных игроков.

Напомним, что помимо Эдера Милитао в матче с Осасуной травмировались Родриго и Лука Васкес.

У обоих игроков мышечные повреждения, у бразильца - прямой мышцы бедра левой ноги, а у испанца - левой приводящей мышцы.

В ближайшие недели медецинский штаб клуба будет наблюдать за обоими, чтобы определить точные сроки восстановления.

Пока, предположительно, речь идет о 4-6 неделях отсутствия. При этом у Родриго более тяжелая травма.

Ранее также сообщалось, что дебютант Реала был переведен в первую команду на постоянной основе.

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