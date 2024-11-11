В Реале назвали сроки восстановления своих игроков
Родриго и Лукас Васкес пропустят около месяца.
Пресс-служба мадридского Реала выпустила заявление, касательно состояния травмированных игроков.
Напомним, что помимо Эдера Милитао в матче с Осасуной травмировались Родриго и Лука Васкес.
У обоих игроков мышечные повреждения, у бразильца - прямой мышцы бедра левой ноги, а у испанца - левой приводящей мышцы.
В ближайшие недели медецинский штаб клуба будет наблюдать за обоими, чтобы определить точные сроки восстановления.
Пока, предположительно, речь идет о 4-6 неделях отсутствия. При этом у Родриго более тяжелая травма.
Ранее также сообщалось, что дебютант Реала был переведен в первую команду на постоянной основе.
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