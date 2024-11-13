Ярмолюк высказался о дебютном вызове в сборную Украины

Полузащитник хочет выйти на поле хотя бы в одном из матчей.

Хавбек Брентфорда и сборной Украины по футболу Егор Ярмолюк поделился мыслями о дебютном вызове во взрослую национальную команду.

По словам Ярмолюка, для него является честью заслужить такое признание.

"Это очень приятно. Я узнал о вызове от администратора сборной, мне позвонили и сказали, что я в составе. Набрал своих родных, поделился с ними, я очень счастлив. Также меня поздравили одноклубники и тренер, все очень рады за меня.

В национальной команде меня хорошо приняли игроки и тренеры, поговорили, поздравили. Здесь собраны лучшие футболисты со всей страны. Тогда как в молодежной сборной больше ротаций, в национальной команде укомплектованный состав.

Для меня честь - попасть сюда. Для меня успехом на этом сборе будет дебютировать и выиграть два матча. Какой номер хотел бы? Очень рано об этом думать, ведь я самый молодой в команде. Какой дадут, такой и возьму".

Читай также: Грузия - Украина: где смотреть матч Лиги наций

Также Егор рассказал, ожидал ли он того, что его вызовут во взрослую сборную раньше чем это произошло.

"Сергей Ребров поздравил меня, сказал, что все будет хорошо. Ждал ли я вызова раньше? На все свое время.

Прилетели сюда вместе с Ильей Забарным и Виталием Миколенко. Я с ними больше общаюсь, поскольку мы вместе играем в Англии. С ними я провожу больше всего времени.

Первая тренировка понравилась, хорошо поработали, с хорошим результатом. Относительно волнения, то, думаю, у каждого человека, который попадает в национальную сборную, будет мандраж на первой тренировке как минимум", - приводит слова Ярмолюка пресс-служба УАФ.

Ранее определилась бригада арбитров на матч Грузия - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!