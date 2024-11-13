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Ярмолюк высказался о дебютном вызове в сборную Украины

Полузащитник хочет выйти на поле хотя бы в одном из матчей.
Сегодня, 19:38
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Хавбек Брентфорда и сборной Украины по футболу Егор Ярмолюк поделился мыслями о дебютном вызове во взрослую национальную команду.

По словам Ярмолюка, для него является честью заслужить такое признание.

"Это очень приятно. Я узнал о вызове от администратора сборной, мне позвонили и сказали, что я в составе. Набрал своих родных, поделился с ними, я очень счастлив. Также меня поздравили одноклубники и тренер, все очень рады за меня.

В национальной команде меня хорошо приняли игроки и тренеры, поговорили, поздравили. Здесь собраны лучшие футболисты со всей страны. Тогда как в молодежной сборной больше ротаций, в национальной команде укомплектованный состав.

Для меня честь - попасть сюда. Для меня успехом на этом сборе будет дебютировать и выиграть два матча. Какой номер хотел бы? Очень рано об этом думать, ведь я самый молодой в команде. Какой дадут, такой и возьму".

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Также Егор рассказал, ожидал ли он того, что его вызовут во взрослую сборную раньше чем это произошло.

"Сергей Ребров поздравил меня, сказал, что все будет хорошо. Ждал ли я вызова раньше? На все свое время.

Прилетели сюда вместе с Ильей Забарным и Виталием Миколенко. Я с ними больше общаюсь, поскольку мы вместе играем в Англии. С ними я провожу больше всего времени.

Первая тренировка понравилась, хорошо поработали, с хорошим результатом. Относительно волнения, то, думаю, у каждого человека, который попадает в национальную сборную, будет мандраж на первой тренировке как минимум", - приводит слова Ярмолюка пресс-служба УАФ.

Ранее определилась бригада арбитров на матч Грузия - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина уаф ЕГОР ЯРМОЛЮК

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