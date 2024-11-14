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Довбик попал в номинацию "Лучший футболист мира" от Globe Soccer Awards

А также может быть признан лучшим нападающим.
Сегодня, 13:31
Артем Довбик / Getty/UEFA
Артем Довбик / Getty/UEFA

27 декабря состоится церемония награждения лучших футбольных деятелей уходящего года - Globe Soccer Awards.

Среди номинантов на разные награды нашлось место украинскому нападающему итальянской Ромы Артему Довбику, попавшему сразу в два списка претендентов - "Лучший форвард мира" и "Лучший игрок мира".

Претенденты на звание лучшего нападающего:

  • Артем Довбык,
  • Фил Фоден,
  • Эрлинг Хоаланд,
  • Гарри Кейн,
  • Лаутаро Мартинес,
  • Килиан Мбаппе,
  • Мохаммед Салах,
  • Винисиус Джуниор,
  • Нико Уильямс,
  • Ламин Ямал

Претенденты на звание лучшего игрока мира:

Барелла, Беллингем, Чалханоглу, Карвахаль, Довбик, Фоден, Гризманн, Гримальдо, Дёкереш, Холланд, Кейн, Кроос, Левандовски, Лукман, Э.Мартинес, Л.Мартинес, Мбаппе, Месси, Ольмо, Палмер, Родриго, Родри, Сака, Салах, Салиба, Вальверде, Винисиус Джуниор, Витинья, Н.Уильямс, Вирц, Джака и Ямал.

Напомним, что Артем Довбик был в списке претендентов на Золотой мяч 2024 года, но не получил ни одного балла и занял последнее место вместе с Матсом Хуммельсом.

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