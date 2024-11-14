Довбик попал в номинацию "Лучший футболист мира" от Globe Soccer Awards
27 декабря состоится церемония награждения лучших футбольных деятелей уходящего года - Globe Soccer Awards.
Среди номинантов на разные награды нашлось место украинскому нападающему итальянской Ромы Артему Довбику, попавшему сразу в два списка претендентов - "Лучший форвард мира" и "Лучший игрок мира".
Претенденты на звание лучшего нападающего:
- Артем Довбык,
- Фил Фоден,
- Эрлинг Хоаланд,
- Гарри Кейн,
- Лаутаро Мартинес,
- Килиан Мбаппе,
- Мохаммед Салах,
- Винисиус Джуниор,
- Нико Уильямс,
- Ламин Ямал
Претенденты на звание лучшего игрока мира:
Барелла, Беллингем, Чалханоглу, Карвахаль, Довбик, Фоден, Гризманн, Гримальдо, Дёкереш, Холланд, Кейн, Кроос, Левандовски, Лукман, Э.Мартинес, Л.Мартинес, Мбаппе, Месси, Ольмо, Палмер, Родриго, Родри, Сака, Салах, Салиба, Вальверде, Винисиус Джуниор, Витинья, Н.Уильямс, Вирц, Джака и Ямал.
Напомним, что Артем Довбик был в списке претендентов на Золотой мяч 2024 года, но не получил ни одного балла и занял последнее место вместе с Матсом Хуммельсом.
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