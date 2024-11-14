Ряд немецких клубов рассматривают выход из Твиттера

Несколько немецких клубов рассматривают возможность отказаться от использования Твиттер, пишет Bild.

Ранее Санкт-Паули уже обїявил об уходе с платформы, мотивировав это следующим образом: "Расизм и теории заговора публикуются беспрепятственно. Оскорбления и угрозы представляются как свобода слова".

Издание опросило другие немецкие клубы и оказалось, что многие из них также рассматривают вопрос ухода из Твиттера.

Байер заявил, что сейчас активно изучает влияние алгоритмов, а также потенциальное влияние платформы на будущее клуба.

Вольфсбург заявил, что ориентация на правых, а также политическая деятельность Маска также вынудили клуб задуматься об уходе. Похожие мысли озвучили еще нескольк немецких клубов.

Только дортмундская Боруссия и Кельн настроены сохранить свое присутствие в социальной сети из-за активного взаимодействия с собственными фанатами.

Ранее также сообщалось, что Алонсо уйдет из Байера летом.

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