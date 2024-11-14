Ряд немецких клубов рассматривают выход из Твиттера
Несколько немецких клубов рассматривают возможность отказаться от использования Твиттер, пишет Bild.
Ранее Санкт-Паули уже обїявил об уходе с платформы, мотивировав это следующим образом: "Расизм и теории заговора публикуются беспрепятственно. Оскорбления и угрозы представляются как свобода слова".
Издание опросило другие немецкие клубы и оказалось, что многие из них также рассматривают вопрос ухода из Твиттера.
Байер заявил, что сейчас активно изучает влияние алгоритмов, а также потенциальное влияние платформы на будущее клуба.
Вольфсбург заявил, что ориентация на правых, а также политическая деятельность Маска также вынудили клуб задуматься об уходе. Похожие мысли озвучили еще нескольк немецких клубов.
Только дортмундская Боруссия и Кельн настроены сохранить свое присутствие в социальной сети из-за активного взаимодействия с собственными фанатами.
Ранее также сообщалось, что Алонсо уйдет из Байера летом.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!