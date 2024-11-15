Стало известно, когда Аморим начнет работу в Манчестер Юнайтед

Клуб рассчитывает, что уже в понедельник португалец проведет первую тренировку.

Новый тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим может провести свою первую тренировку уже в понедельник, пишет ESPN.

В клубе рассчитывают, что к тому моменту будут решены все проблемы с рабочей визой португальца.

В самом худшем случае клуб уверен, что португалец будет стоять у руля клуба к матчу с Ипсвичем, который состоится 24 ноября.

При этом манкунианцы не будут проводить никакую формальную презентацию нового тренера. Первая пресс-конференция Аморима состоится уже непосредственно перед матчем.

Ранее также сообщалось, что МЮ готов обменять Антони на другого бразильца.

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