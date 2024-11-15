Португалия – Украина: онлайн-трансляция матча молодежных сборных

ISPORT представляет видеотрансляцию матча между молодежными сборными Украины и Португалии.

В рамках подготовки к Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины проведет товарищеские поединки против команд Португалии и Италии.

Первый матч состоится 15 ноября в пригороде Лиссабона, старт поединка в 19:30.

Стартовый состав Украины: Георгий Ермаков (Александрия) - Алексей Гусев (Заря), Эдуард Козик (Колос), Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция), Виталий Роман (Рух) - Максим Мельниченко (Полесье), Александр Яциков (Лехия, Польша) - Владислав Велетень (Колос), Игорь Горбач (Заря), Максим Брагару (Динамо Киев)

Онлайн-трансляция матча:

Украина досрочно оформила путевку в финальный турнир Евро-2025 (U-21).Сам турнир пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в восьми городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайская Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Пряшев).

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