Одноклубник Довбика всерьез раздумывает над завершением карьеры

Защитник Ромы Матс Хуммельс раздумывает над завершением карьеры, пишет Sky Sport.

Напомним, что этим летом защитник присоединился к римскому клубу свободным агентом, однако в этом сезоне провел лишь один матч.

Матс надеется, что при Клаудио Раньери ситуация изменится, в противном случае но предпочтет завершить футбольную карьеру.

Также, вероятно, переубедить игрока могут предложения от других клубов. Но как минимум на текущий момент неизвестно об интересу к Хуммельсу.

Ранее также стало известно, кто из игроков не входит в планы Аморима.

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