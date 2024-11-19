Одноклубник Довбика всерьез раздумывает над завершением карьеры
Матс хуммельс хочет играть на высоком уровне.
Защитник Ромы Матс Хуммельс раздумывает над завершением карьеры, пишет Sky Sport.
Напомним, что этим летом защитник присоединился к римскому клубу свободным агентом, однако в этом сезоне провел лишь один матч.
Матс надеется, что при Клаудио Раньери ситуация изменится, в противном случае но предпочтет завершить футбольную карьеру.
Также, вероятно, переубедить игрока могут предложения от других клубов. Но как минимум на текущий момент неизвестно об интересу к Хуммельсу.
Ранее также стало известно, кто из игроков не входит в планы Аморима.
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