iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Одноклубник Довбика всерьез раздумывает над завершением карьеры

Матс хуммельс хочет играть на высоком уровне.
Сегодня, 20:30
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Защитник Ромы Матс Хуммельс раздумывает над завершением карьеры, пишет Sky Sport.

Напомним, что этим летом защитник присоединился к римскому клубу свободным агентом, однако в этом сезоне провел лишь один матч.

Матс надеется, что при Клаудио Раньери ситуация изменится, в противном случае но предпочтет завершить футбольную карьеру.

Также, вероятно, переубедить игрока могут предложения от других клубов. Но как минимум на текущий момент неизвестно об интересу к Хуммельсу.

Ранее также стало известно, кто из игроков не входит в планы Аморима.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матс Хуммельс

Статьи по теме

Защитник Ромы опубликовал забавное фото, реагируя на последние новости касаемо клуба Защитник Ромы опубликовал забавное фото, реагируя на последние новости касаемо клуба
Новичок Ромы может покинуть клуб уже зимой Новичок Ромы может покинуть клуб уже зимой
Именитый ветеран должен дебютировать за Рому в матче против Динамо Именитый ветеран должен дебютировать за Рому в матче против Динамо
Хуммельс подписал контракт с Ромой Хуммельс подписал контракт с Ромой
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" завершат групповой этап Лиги наций поединком с Албанией
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Европа23:13
"Омерзительно": Кассано прокомментировал назначение Раньери в Рому
Европа22:58
Гвардиола согласовал условия нового контракта с Ман Сити
Другие страны22:45
Кривцов и Месси остались без главного тренера
Европа22:36
Зинченко забил юбилейный гол за сборную
Лига наций22:19
Албания - Украина: видео голов и обзор матча Лиги наций
Украина22:12
Молодежная сборная Украины завершила отбор к Евро с нулем очков
Европа21:50
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги наций: Украина узнает своих соперников
Лига наций21:34
Албания - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Европа21:27
Молодежная сборная Украины сыграла вничью со сверстниками из Италии
Украина21:12
Сборная Украины показала особую футболку, посвященную войне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK