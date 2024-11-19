Реал отказался от идеи усиления состава зимой

Мадридский Реал определился с трансферной стратегией на ближайшее будущее.

Как сообщает издание Relevo. «сливочные» отказались от идеи усиления состава зимой. Таким образом, исключается подписание Трента Александра-Арнольда во время январского трансферного окна.

Такое решение связано с желанием сохранить деньги, чтобы иметь больше возможностей для дел на трансферном рынке в летнее межсезонье.

Также, по меньшей мере, до конца сезона в составе сохранят Орельена Чуамени, ведь он может подменять травмированных центральных защитников.

Напомним, ранее сообщалось, что топ-клубы АПЛ вступили в борьбу за трансферную цель Реала.

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