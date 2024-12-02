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Звезда Ливерпуля может продолжить карьеру во Франции

Однако ПСЖ отрицает интерес к Мохамеду Салаху.
Сегодня, 00:30
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Портал 90min, ссылаясь на французское издание L’Equipe, утверждает, что Мохамед Салах рассматривает переход в ПСЖ.

Сообщается, что египетский игрок рассматривает вариант с переездом в Париж наравне с переход в саудовские клубы.

Также считается, что у ПСЖ есть ряд преимуществ, например, хорошие отношения между Эль-Хелаифи и Салахом, а также то, что клуб находится в Европе.

Якобы стороны уже неоднократно осбуждали возможный переход в будущем, а сейчас у Мохамеда еще и заканчивается контракт с Ливерпулем.

При это в ПСЖ отрицают интерес к Салаху, заявив, что эти слухи лишь способ давления на Ливерпуль.

Ранее также Слот признался, что Ливерпуль сыграл почти идеально против Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мохамед Салах

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