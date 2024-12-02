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Фиорентина рассказала о состоянии здоровья игрока, который потерял сознание на поле

Эдоардо Бове находится в отделении интенсивной терапии.
Сегодня, 00:47
Getty Images
Getty Images

Фиорентина сделала официальное заявление касательно Эдоардо Бове.

Напомним, 22-летний игрок потерял сознание в матче с Интером и его сразу с поля увезли в больницу, а сам матч перенесли.

Как утверждается, что у Бове случился эпилептический припадок с остановкой сердца. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Предвариетные тесты не показали повреждений нервной и сердчено-дыхательной системы. В течение следующих 24 часов игрока обследуют повторно.

В настоящее время Эдоардо Бове находится в отделении интенсивной терапии на сильных седативных препаратах.

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