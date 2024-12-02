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Фиорентина сообщила, что Бове пришел в себя

Здоровью игрока ничего не угрожает.
Сегодня, 16:45
Эдоардо Бове / Getty Images
Эдоардо Бове / Getty Images

Фиорентина выпустила новое заявление касательно состояния Эдоардо Бове.

Напомним, хавбек потерял сознание в матче с Интером и был доставлен в отделение интесивной терапии.

Сегодня Бове проснулся и чувствует себя хорошо, он пообщался с семьей и коллегами. Пока игрок останется в больнице, чтобы врачи смогли провести дополнительные тесты.

Фиорентина сообщает, что Эдоардо Бове, проведший спокойную ночь, был разбужен и экстубирован сегодня утром. В настоящее время он бодрствует, внимателен и ориентирован.

Он пообщался со своей семьей, руководством клуба, тренером и товарищами по команде, которые поспешили к нему, как только получили хорошие новости.

В ближайшие дни будут проведены дополнительные расследования, чтобы установить причины вчерашней критической ситуации.

Врачи, лечащие игрока, подтверждают, что диагностические тесты продолжаются. Фиорентина благодарит университетскую больницу, всех врачей и персонал за работу, выполненную с большим гуманизмом и профессионализмом.

Мы также благодарим всех членов клуба и весь футбольный мир, которые в этот деликатный момент проявили большую близость и внимание, выразив поддержку, что очень утешило как клуб, так и Эдоардо и его семью.

Ранее также сообщалось, что защитник Барселоны вернулся к тренировкам.

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