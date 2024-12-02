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Основной защитник Барселоны вернулся к тренировкам

Вскоре Рональд Араухо вернется на футбольное поле.
Сегодня, 15:28
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Защитник Барселоны Рональд Араухо близок к возвращению на футбольное поле, пишет Marca.

В воскресенье игрок принял участие в полноценной тренировке с командой. Известно, что Рональд вернулся к тренировкам еще в ноябре, но лишь вчера увеличил нагрузку до общего уровня.

Защитник уже готов вернуться на поле, однако Флик, как и руководство Барселоны, осторожно относится к восстановлению футболистов, потому в ближайший матчах ждать Араухо в старте точно не стоит.

Скорее всего, защитник полут некоторое количество игрового времени перед своим полноценным возвращением.

Напомним, что уругваец получил травму еще в июле и тогда же перенес непростую операцию. К счастью, восстановление пошло ровно по срокам.

Ранее также сообщалось, что воспитанник Барселоны провел почти целый тайм с тяжелой травмой колена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рональд Араухо

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