Салах не ведет переговоры з ПСЖ

Возможно, игрок сам распустил этот слух.

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах не заинтересован в переходе в ПСЖ, пишет Бен Джейкобс.

Таким образом журналист опровергает ранее появившуюся информацию о том, что парижане планируют побороться за игрока с саудовскими клубами.

У Салаха действительно очень хорошие отношения с президентом парижского клуба, однако ПСЖ не планирует подписыфвать египтянина.

Считается, что эти слухи распустил сам Мохамед, чтобы надавить на Ливерпуль, который не спешит предлагать ему новый контракт.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ и Челси хотят обменяться форвардами.

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