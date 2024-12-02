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Салах не ведет переговоры з ПСЖ

Возможно, игрок сам распустил этот слух.
Сегодня, 18:01
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах не заинтересован в переходе в ПСЖ, пишет Бен Джейкобс.

Таким образом журналист опровергает ранее появившуюся информацию о том, что парижане планируют побороться за игрока с саудовскими клубами.

У Салаха действительно очень хорошие отношения с президентом парижского клуба, однако ПСЖ не планирует подписыфвать египтянина.

Считается, что эти слухи распустил сам Мохамед, чтобы надавить на Ливерпуль, который не спешит предлагать ему новый контракт.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ и Челси хотят обменяться форвардами.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мохамед Салах

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