Анчелотти высказался о спаде Мбаппе

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о спаде Килиана Мбаппе после перехода в стан столичных.

По словам специалиста, в последних матчах форвард показал признаки улучшения своей игры, поэтому он верит, что тому удастся побороть свои проблемы.

«Мы все с Мбаппе. Он должен пережить этот момент, бороться, жертвовать собой. Рано или поздно это закончится.

Что дает мне хорошее ощущение, так это то, что в последних двух играх его интенсивность улучшилась.

Он не показывает свою лучшую версию, но он это знает», - резюмировал итальянец.

Ранее Анчелотти высказался о критике в свой адрес.

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