iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти высказался о спаде Мбаппе

Итальянец верит, что Килиан поборет худшие времена.
Сегодня, 18:51
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о спаде Килиана Мбаппе после перехода в стан столичных.

По словам специалиста, в последних матчах форвард показал признаки улучшения своей игры, поэтому он верит, что тому удастся побороть свои проблемы.

«Мы все с Мбаппе. Он должен пережить этот момент, бороться, жертвовать собой. Рано или поздно это закончится.

Что дает мне хорошее ощущение, так это то, что в последних двух играх его интенсивность улучшилась.

Он не показывает свою лучшую версию, но он это знает», - резюмировал итальянец.

Ранее Анчелотти высказался о критике в свой адрес.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Анчелотти: Реал не показывает лучшую свою версию Анчелотти: Реал не показывает лучшую свою версию
"Кто поддерживает Мбаппе имеет IQ, как у домашней мухи": фанаты Реала начали курить футболки форварда "Кто поддерживает Мбаппе имеет IQ, как у домашней мухи": фанаты Реала начали курить футболки форварда
Анчелотти и Гвардиола - среди претендентов на звание тренера года Анчелотти и Гвардиола - среди претендентов на звание тренера года
Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Жаклен выиграл спринт на первом этапе Кубка мира, два украинца - в топ-15
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров

Последние новости

Европа19:56
Довбик попал в заявку Ромы на ближайший матч, несмотря на опасения по поводу его здоровья
Европа19:43
Артета: Арсенал хочет быть королями всего
Биатлон19:20
Биатлон-2024/2025: Жаклен выиграл спринт на первом этапе Кубка мира, два украинца - в топ-15
Биатлон18:55
Мандзин и Дудченко финишировали в топ-15 мужского спринта в Контиолахти
Европа18:51
Анчелотти высказался о спаде Мбаппе
Бокс18:36
"Нет сомнений": Промоутер Фьюри рассказал, почему уверен в победе в реванше с Усиком
Европа18:04
Месси стал обладателем звания MVP МЛС-2024
Биатлон17:55
Мандзин проведет спринт на первом этапе Кубка мира в синей майке лидера
Европа17:23
Судаковым интересуется клуб АПЛ - источник
Биатлон17:10
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на первом этапе Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK