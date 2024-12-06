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Артета: Арсенал хочет быть королями всего

Микель высказался об успешности клуба в игре на стандартах.
Сегодня, 19:43
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Наставник Арсенала Микель Артета поделился мыслями о том, что его команду называют «королями стандартных положений».

По словам испанского специалиста, «канониры» хотят быть лучшими во всех возможных положительных показателях.

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"Нас называют королями стандартов? Что ж, нам хочется быть королями всего.

На стандартах лучшие в мире. В игровых ситуациях лучшие в мире. До этого мы мало забивали, мы не выигрывали большие матчи в течение 20 лет....

Мы хотим стать лучшими из лучших", - резюмировал Артета.

Отметим, что с прошлого сезона Арсенал забил 22 гола с угловых. Манчестер Сити, который среди клубов АПЛ, на втором месте - забил 14.

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