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Бетис - Барселона 2:2: обзор матча и результат игры 07.12.2024

Каталонцы позволили сопернику дважды отыграться по ходу матча.
Сегодня, 19:25
Бетис и Барселона сыграли вничью / Getty Images
Бетис и Барселона сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 7 декабря, Барселона встречалась в гостях с Бетисом в рамках 16-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Ханса-Дитера Флика в компенсированное к матчу время не сумели удержать минимальное преимущество над "вердибланкос", позволив сопернику завершить поединок ничейным результатом 2:2.

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Барселону перед перерывом вывел вперед лидер бомбардирской гонки Ла Лиги Роберт Левандовски, воспользовавшись передачей Жуля Кунде и забив свой 16-й гол в чемпионате.

Источник: Getty Images

Бетису удалось сравнять счет благодаря пенальти, который реализовал Джовани Ло Чельсо, но ближе к концу встречи "блаугранас" снова повели в матче усилиями Феррана Торреса. Тем не менее в добавленное к поединку время каталонцы во второй раз позволили сопернику отыграться - на 90+4-й минуте ничью для своей команды вырвал Ассане Диао.

Барселона с 38 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, опережая на пять пунктов Реал, у которого на два сыгранных матча меньше. Бетис с 21 баллом идет на 11-й позиции.

Статистика матча Бетис - Барселона 16-го тура чемпионата Испании

Бетис - Барселона 2:2

Голы: Ло Чельсо, 68 (пен.), Диао, 90+4 - Левандовски, 39, Торрес, 83

Ожидаемые голы (xG): 2.87 - 0.53
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 12 - 9
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 6 - 4
Фолы: 15 - 14

Бетис: Силва - Сабали, Бартра, Льоренте, Перро (Руибаль, 71) - Альтимира, Флорес (Иско, 76) - Авила, Ло Чельсо, Эззалузли (Х. Родригес, 86) - Роке (Диао, 76).

Барселона: Пенья - Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде (Форт, 86) - Педри, Касадо - Ямал, Ольмо (Ферран, 60), Рафинья (де Йонг, 60) - Левандовски.

Предупреждения: Флорес, Альтимира - де Йонг, Форт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона бетис Чемпионат Испании Ла Лига

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