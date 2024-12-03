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Барселона разгромила Мальорку в выездном матче

После первого тайма вряд ли кто-то ожидал такого счета.
Вчера, 22:00
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Во вторник, 3 декабря, Мальорка принимала дома Барселону в рамках 19-го тура Ла Лиги.

Гости сразу осадили ворота соперника, и уже на 12-й минуте Ферран Торрес открыл счет, первым разобравшись в суматохе в штрафной. Вскоре испанец должен был забивать еще раз, но не сумел переиграть голкипера один на один.

За это хозяева под занавес первого тайма сумели сравнять счет. А после перерыва команда Ханси Флика начала давить соперника еще сильнее, полностью связан руки игрокам Мальорки. Какое-то время кипер хозяев сохранял ничью на поле, но на 56-й минуте Рафинья вывел каталонцев вперед после пенальти.

Спустя почти 20 минут бразилец записал дубль на свой счет, и казалось, что теперь каталонцы просто доиграют матч до победы. Но даже имея комфортное преимущество Барселона продолжила идти вперед, и де Йонг и Виктор довели счет до разгромного.

Статистика матча Мальорка - Барселона 19-го тура Ла Лиги

Мальорка - Барселона 1:5
Голы: Мурики, 43 - Торрес, 12, Рафинья (пенальти), 56, 74, де Йонг, 79, Виктор, 84

xG: 0.92 - 4.93
Владение мячом: 39% - 61%
Удары:6 - 20
Удары в створ ворот: 1 - 9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона мальорка

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