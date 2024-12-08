Ливерпуль предложил новый контракт Салаху

Стороны пока очень далеки от соглашения.

Ливерпуль сделал предложение по новому контракту Мохамеду Салаху, утверждает The Athletic.

По информации издания, клуб сделал первое предложение египетскому вингеру. Напомним, что его текущий контракт истекает в конце сезона.

На текущий момент стороны очень далеки от подписания соглашения, более того, в Ливерпуле нет уверенности, что футболист останется в клубе.

Тем не менее, пока обе стороны активно ведут переговоры и все будет зависеть от того, пойдет ли кто-либо на компромисс.

В текущем сезоне у Мохамеда Салаха 15 голов и 12 ассистов в 21 матче текущего сезона.

Ранее также сообщалось, что звезда Реала намерен бороться за место в стартовом составе.

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