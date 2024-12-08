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Ливерпуль предложил новый контракт Салаху

Стороны пока очень далеки от соглашения.
Вчера, 22:45
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Ливерпуль сделал предложение по новому контракту Мохамеду Салаху, утверждает The Athletic.

По информации издания, клуб сделал первое предложение египетскому вингеру. Напомним, что его текущий контракт истекает в конце сезона.

На текущий момент стороны очень далеки от подписания соглашения, более того, в Ливерпуле нет уверенности, что футболист останется в клубе.

Тем не менее, пока обе стороны активно ведут переговоры и все будет зависеть от того, пойдет ли кто-либо на компромисс.

В текущем сезоне у Мохамеда Салаха 15 голов и 12 ассистов в 21 матче текущего сезона.

Ранее также сообщалось, что звезда Реала намерен бороться за место в стартовом составе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах

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