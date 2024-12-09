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Судья, назвавший Клоппа м*****м, остался без работы

Дэвид Кут еще может обжаловать решение.
Сегодня, 19:35
Дэвид Кут / Getty Images
Дэвид Кут / Getty Images

Английский арбитр Дэвид Кут лишился своей должности, сообщает BBC.

Напомним, что это тот самый судья, который сначала называл Юргена Клоппа "с*****м м*****м", а затем попался на скандале с употреблением наркотиков.

PGMOL провела собственное расследование, по результатам которого объявила об увольнении Кута с должности арбитра.

"Действия Дэвида Кута были признаны серьезным нарушением положений его трудового договора. Поддержка Дэвида Кута все еще важна для нас, и мы по-прежнему заботимся о его благополучии", – заявили в PGMOL.

При этом уже бывший арбитр может подать апелляцию.

Ранее также сообщалось, что Майкл Антонио может завершить карьеру.

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