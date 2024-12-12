Аморим: Мы хотим вернуть МЮ на вершину АПЛ

Наставник манкунианцев высказался о задачах во главе команды.

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился мыслями о своей миссии во главе английского коллектива.

По словам португальского специалиста, главной задачей является возвращение «красных дьяволов» на вершину АПЛ.

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"Это большой клуб. Если вы не добываете трофеи, то тренер уходит, уходят и футболисты.

Мы хотим вернуть Манчестер Юнайтед на вершину АПЛ. Хотим снова стать элитным клубом. Это наша главная цель", - приводит слова Аморима инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, сегодня манкунианцы в Чехии сыграют против Виктории Пльзень.

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