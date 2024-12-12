iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аморим: Мы хотим вернуть МЮ на вершину АПЛ

Наставник манкунианцев высказался о задачах во главе команды.
Сегодня, 18:59
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился мыслями о своей миссии во главе английского коллектива.

По словам португальского специалиста, главной задачей является возвращение «красных дьяволов» на вершину АПЛ.

Читай также: "Извините, ребята": талант Манчестер Юнайтед выбрал Месси, а не Роналду

"Это большой клуб. Если вы не добываете трофеи, то тренер уходит, уходят и футболисты.

Мы хотим вернуть Манчестер Юнайтед на вершину АПЛ. Хотим снова стать элитным клубом. Это наша главная цель", - приводит слова Аморима инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, сегодня манкунианцы в Чехии сыграют против Виктории Пльзень.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рубен Аморим

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед может продать более половины текущего состава при первой возможности Манчестер Юнайтед может продать более половины текущего состава при первой возможности
10 фанатов МЮ были арестованы за драку перед матчем Лиги Европы, заодно поймали выращивающую каннабис женщину 10 фанатов МЮ были арестованы за драку перед матчем Лиги Европы, заодно поймали выращивающую каннабис женщину
Манчестер Юнайтед нашел себе левого защитника в Парагвае Манчестер Юнайтед нашел себе левого защитника в Парагвае
ПСЖ и МЮ интересуется "новым Модричем", который отказался переходить в Шахтер из-за войны ПСЖ и МЮ интересуется "новым Модричем", который отказался переходить в Шахтер из-за войны
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Формула 120:30
В Формуле-1 появится первая женщина на должности гоночного инженера
Европа20:26
Манчестер Юнайтед может продать более половины текущего состава при первой возможности
Киберспорт20:15
Команда Зинченко с двумя заменами стартует на EPL Season 22
Европа19:59
Челси оформил выход в 1/8 Лиги конференций
Лига конференций19:31
Челси без проблем одолел Астану в неоптимальном составе
Европа19:16
"Ты - ребенок": Экс-форвард Уотфорда раскритиковал Рэшфорда
Европа18:59
Аморим: Мы хотим вернуть МЮ на вершину АПЛ
Европа18:45
Звезда Баварии второй раз в карьере был признан игроком года в сборной Германии
Европа18:34
Шевченко стал одним из первых членов Зала славы Милана
Водные18:25
Чемпион Европы объявил о завершении карьеры в 31 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK