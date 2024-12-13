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Динамо - единственный клуб, который потерял шансы на проход в плей-офф Лиги Европы после 6 туров

Киевляне абсолютно провалились на евроарене.
Сегодня, 00:41
Динамо / Getty Images
Динамо / Getty Images

В рамках 6-го тура Лиги Европы ]Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду.

Таким образом, киевляне потеряли математические шансы на проход в 1/16 финала Лиги Европы. 24-я лучшая команда пока имеет 7 пунктов, а Динамо за 2 матча теоретически сможет набрать лишь 6.

«Бело-синие» стали первым и пока единственным клубом-участником Лиги Европы, который потерял шансы на проход в раунд плей-офф. На 35-м месте в общей таблице идет Ницца, которая имеет 2 балла и при условии двух побед теоретически может пробиться в 1/16-финала.

Напомним, на ISPORT доступны результаты всех матчей Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы динамо

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